Géint 6 Auer um Samschdeg de Moie gouf zu Altwies an der Lëtzebuerger Strooss an en Haus agebrach.

D'Leit, déi am Haus wunnen, hunn déi presuméiert Täter am Gaart gesinn an d'Police geruff. Dës konnten awer net méi fonnt ginn.

Et handelt sech ëm 2 Männer vu schwaarzer Hautfaarf, ronn 30 Joer al. Deen een hat eng Jeans an e roude Polo un, deen aneren eng schwaarz Jeans an e schwaarze Polo, eng drëtt Persoun soll iwwerdeems opgepasst hunn, heescht et am Police-bulletin. Si si wahrscheinlech mat engem donkelbloe VW Golf iwwer d'A13 geflücht.