E Samschdeg de Mëtteg kuerz no 14 Auer huet zu Lënster an der Strooss laanscht d’Kierch en Trakter gebrannt.

Et goufen héich Flamen a vill Damp an et huet och e puer Mol zolidd geknuppt. De Scouten am Home niewendrun ass näischt geschitt.

Op der Plaz waren d'Lënster Pompjeeën.