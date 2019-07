Um Lampertsbierg gouf et eng Dampentwécklung an engem Appartement. Zu Duelem an zu Beyeren huet et op engem Feld gebrannt.

Da goufen et eng Partie Accidenter mat zesummegerechent 9 Blesséierter:



Um Gaasperecher Kräiz sinn e Bus an e Camion kollidéiert. Zu Léiweng sinn zwéin Autoen aneneegeknuppt.

Zu Bartreng ass en Auto an e Bam gerannt. Och am Tunnel Markusbierg ass e Gefier accidentéiert. Zu Schieren war en Auto an de Gruef gaangen.