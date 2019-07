Viru 50 Joer gouf zu Fünfbrunnen d’Auschwitz-Monument ageweit, dat un all d’Judden erënnert, déi wärend dem Zweete Weltkrich hiert Liewe gelooss hunn.

Zënterhier ass dës Plaz net nëmme wichteg fir d’Lëtzebuerger Geschicht an d'Geschicht vun der Shoah, mee och fir d’Familljen, déi e Lien domat hunn.

All Joer den éischte Sonnden am Juli gëtt am Kader vun enger Gedenkfeier zu Fünfbrunnen bei Ëlwen un déi 300 deportéiert Judden geduecht, déi do am Klouschter vun den Nazien festgehale goufen.

De Marc Schoentgen vum Comité Auschwitz Viru 50 Joer gouf zu Fünfbrunnen d’Auschwitz-Monument ageweit, dat un all d’Judden erënnert, déi wärend dem Zweete Weltkrich hiert Liewe gelooss hunn.

Vun der Pafemillen aus aus hunn d'Nazien tëscht 1941 an 43 eng 300 Judden, ma och aner Refugiéen deportéiert, déi an den 30er Joren op Lëtzebuerg komm waren.