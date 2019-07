De Congé politique vu kommunale Politiker gëtt am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz adaptéiert. D'Texter stamen aus dem Joer 1988.

Dat confirméiert d'Inneministesch Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierten Bauler a Graas, déi och gefrot haten, wien alles vum politesche Congé profitéiert - ëmmerhin alles an allem 804 Leit, déi zejoert esou eng Demande gestallt haten. Et geet jo ëm de Remboursement vun de Paien, wann een d'Charge vum Buergermeeschter, Schäffen oder engem Gemengeconseiller huet oder an engem Gemengesyndikat aktiv ass.

D'Beruffs-Gruppen, wou d'Leit aktiv sinn, déi e Congé politique gefrot hunn, si relativ gläichméisseg opgedeelt: 37% vun dëse Leit schaffe beim Staat, en Drëttel sinn am Privatsecteur aktiv an e weideren Drëttel si Fräiberuffler.

Wéi et och am Koalitiounsaccord steet, sollen d'Bestëmmunge vum politesche Congé adaptéiert an iwwerschafft ginn - dat wéi gesot am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz - fir de Lancement vun dëser Prozedur sinn e Méindeg zu Nidderaanwen dann och Vertrieder vun den 102 Gemengen mat de Leit aus dem Intérieur beieneen. En Dënschdeg da gëtt d'Press vun der Ministesch Bofferding iwwert d'weidert Virgoen informéiert, op wéi engen Artikelen d'Gemengegesetz soll konkret reforméiert ginn.