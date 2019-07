Am Classique läit d'Reussite esouguer bei 84 Prozent, am fréieren Technique bei 73.

D'Ofschlossexamen am Secondaire sinn eraus. 78 Prozent vun de Schüler sinn duerchkomm. Dat sinn eng knapp 2.700 jonk Mënschen. 15% hunn een Noexamen, 7% sinn duerchgefall.

Am Classique läit d'Reussite bei 84%, d'Noexame bei 12% an d'Duerchfale bei 4%. Am fréieren Technique sinn 73% duerchkomm, 17% hunn een Noexamen, 10% sinn duerchgefall.

Alt nees sinn d'Meedercher mat 80%-Duerchkomme besser wéi d'Bouwen, déi bei 74% leien.

114 Schüler hunn eng Mentioun „excellent“ mat enger Moyene iwwer 52 Punkten.

PDF: D'Detailer vun den Examensresultater

De Communiqué

Résultats des examens de fin d'études 2019 – session d'été (08.07.2019)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Les résultats de la session d'été des examens de fin d'études secondaires 2019 sont stables par rapport à l'année précédente.

«Avec 78% de jeunes qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la session d'été, l'école luxembourgeoise continue d'afficher bon taux de réussite», se réjouit le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch. Il félicite les 2.667 candidats qui obtiennent leur diplôme de fin d'études à l'issue de la session d'été 2019 et leur souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de leur parcours.

Remarques

Les résultats en annexe sont ceux de la session d'été 2019 après les épreuves complémentaires. Ils incluent les résultats des lycées publics et des lycées privés qui suivent les programmes luxembourgeois, ceux de la 2e voie de qualification (cours du soir et eBac), ainsi que ceux du Schengen-Lyzeum à Perl.

Les feuillets du fichier Excel présentent séparément les résultats par ordre et section, les résultats des filles et des garçons, les mentions obtenues et des rétrospectives.

Résultats globaux

Au total, 3.399 candidats se sont présentés aux différents examens de fin d'études secondaires. Le taux de réussite s'élève à 78% (résultat inchangé par rapport à 2018). Le taux des ajournements s'établit à 15% (16% en 2018). Le taux des refus s'élève à 7% (6% en 2018).

Enseignement secondaire classique

À l'enseignement secondaire classique, le taux de réussite s'élève à 84% en 2019 (85% en 2018). Le taux des ajournements s'élève à 12% (11% en 2018). Le taux des refus s'établit à 4% (résultat inchangé par rapport à 2018).

Enseignement secondaire général

À l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 73% en 2019 (72% en 2018). Le taux des ajournements s'établit à 17% (20% en 2018). Le taux des refus s'élève à 10% (8% en 2018).

Analyse comparative par sexe

L'analyse comparative par sexe montre que les performances des filles sont globalement meilleures que celles des garçons: leur taux de réussite s'élève à 80%, celui des garçons à 76%. L'écart est légèrement plus important à l'enseignement secondaire classique (6 points) qu'à l'enseignement secondaire général (5 points).

114 mentions «excellent»

Le nombre d'élèves qui ont obtenu une mention «excellent» (moyenne égale ou supérieure à 52 points) s'élève à 114 en 2019. 101 élèves l'obtiennent à l'enseignement secondaire classique et 13 à l'enseignement secondaire général.