Dem Centre Hospitalier geet et finanziell weider gutt, mat engem Benefice vun 3,5 Milliounen zejoert.

Déi ambulant Prise en charge ass ëm 8,4% an d'Luucht gaangen, beim Hôpital de jour médico-chirurgical gouf et eng Hausse vun 22%. Dat geet aus dem Joresrapport vum Stater Centre Hospitalier ervir.

PDF: Den CHL-Rapport 2018

7,8% méi Accouchementer gouf et 2018 an eng éischte Kéier gouf et méi wéi 2.800 Accouchementer d'Joer.

De CHL ass och den 10. gréissten Employeur am Land. 2.348 Leit hunn elo 2019 do geschafft – an 91 verschidde Beruffer.