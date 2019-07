Ee franséische Student, de Jong vun engem Frontalier, krut vum europäesche Geriichtshaff Recht. Hie krut d'Bourse 2014 vum Grand-Duché refuséiert.

Studiëbäihëllefen / Reportage Nadine Gautier

De jonke Fransous krut viru 5 Joer eng Studiëbäihëllef refuséiert, well säi Papp, déi 7 Joer virun der Demande, keng 5 Joren hannertenee geschafft hat. Allerdéngs hat de Mann vun 1991 bis 2014, dat heescht 17 Joer, zu Lëtzebuerg geschafft a cotiséiert. Hien huet just vun 2008 bis 2012 net cotiséiert, also déi Joren ier säi Fils d'Demande gestallt huet.

Fir déi drëtte Kéier huet e Mëttwoch de Moien den europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg a Saache Studiëbäihëllefe fir Frontalierskanner tranchéiert. De lëtzebuergesche Staat refuséiert nämlech aktuell Studenten, deenen hir Elteren hei am Land schaffen, mä déi aner Säit vun der Grenz wunnen, d’Aiden, wann d’Elteren manner ewéi 5 Joer op enger Referenzperiod vu 7 Joer hei am Grand-Duché geschafft hunn. D'Referenzperiod gëllt dann, wann d’Demande vum Student fir eng Hëllef gestallt gëtt. D’Cour huet de Mëttwoch de Mueren erkläert, datt dës Konditioun net mam europäesche Recht am Aklang ass. Domadder géif den eventuelle Rattachement u Lëtzebuerg an d’Integratioun vun där Persoun um Lëtzebuerger Marché guer net berécksiichtegt ginn.

Vum Héichschoulministère huet et op Nofro hi geheescht, datt een elo d’Gesetz misst esou séier ewéi méiglech nobesseren. Et hätt een och schonn eng Propose am Tirang léien, well ee mam Arrêt vun der Cour, esou ewéi en ausgefall ass, gerechent hat. Nach virun der Summervakanz soll d'Modifikatioun dem Regierungsrot virgeluecht ginn. 7 Recoursen hätt et wéinst der Konditioun, 5 Joer op 7 Joer Referenzperiod, ginn.

Offiziellt Schreiwes vum Héichschoulministère

Prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de la conformité au droit de l’Union européenne de la condition de durée de travail minimale de cinq ans sur une période de référence de sept ans prévue par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.

Avec l’arrêt dans l’affaire C-410/18 du 10 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a tranché sur la question de savoir si la condition de soumettre l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, est compatible ou non avec le droit de l’Union européenne.

Le ministère prend note que la Cour considère la condition susmentionnée comme étant trop restrictive, en ce qu’elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État membre.

Au vu de qui précède, le ministère soumettra à brève échéance un avant-projet de loi tendant à modifier la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures au Conseil de gouvernement.

Les modifications proposées viseront à assurer une compatibilité avec le dispositif de l’arrêt sous rubrique, ceci en introduisant des critères d’éligibilité supplémentaires permettant de concevoir de manière plus étendue l’existence d’un éventuel lien de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg.