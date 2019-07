De Produit gouf fälschlecherweis a Päck vu "Graines de lin brun" ofgefëllt an do si Gluten net gekennzeechent.

De Produit gouf et an den Delhaize-Supermarchéen. De Gros gouf an de Geschäfter direkt aus de Regaler geholl, ma awer war en Deel vum Stock scho verkaf ginn.

Schreiwes vun Delhaize



Delhaize demande à ses clients intolérants au gluten de ne pas consommer le produit ci-dessous et de le ramener au point de vente. Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits. Delhaize ne laisse rien au hasard. A l'occasion de l'un de ces contrôles de qualité, il a été constaté qu'une partie du lot 168/2019/J151 du produit « Delhaize Son d'avoine » a été par erreur emballé dans un sachet de « Delhaize Graines de lin brun ». L'allergène « Gluten » n'est pas mentionné sur ces emballages fautifs.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l'ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.

Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s'excuser pour les désagréments occasionnés.

Info produits :

Nom : Graines de lin brun

Marque : DELHAIZE

Code EAN : 5400113546511

Numéro de lot : 168/2019/J151

A consommer jusqu'au : 17/09/2019

Période de commercialisation : du 10 au 12/07/2019

Problématique : Le produit « Son d'avoine » peut par erreur se retrouver dans un emballage de « Graines de lin brun ». L'allergène « Gluten » n'est pas mentionné sur ces emballages fautifs.

Conseils et informations destinés aux consommateurs :

Que faire si vous avez déjà acheté le produit ?

Ne consommez pas le produit si vous êtes intolérant au gluten.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser à notre service Clients au numéro gratuit 0800/95 713.