An der Minn gouf et an Accident vum Zuch. Elo muss alles séier goen, fir datt d'Leit och gehollef kënne kréien. De CGDIS gëtt alarméiert.

An esou geet d'Simulatioun zu Rëmeleng an der Musée des Mines un: Eng 800 Meter an der Minn ass en Zuch entgleist. Eng Persoun war illegal an der Minn an den Zuch huet missten eng Vollbremsung maachen: Leit goufe blesséiert, eng Persoun krut en Häerzinfarkt, eng louch ënnert dem Zuch. Vill Aarbecht also fir d'Rettungsekippe vu Käl-Téiteng, Rëmeleng an Diddeleng.