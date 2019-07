Op Grond vun dësem ganz kriteschen Avis vum Conseil d'État dierft et zu Nobesserungen um Text an dierft nach sou bal net zur Ofstëmmung kommen.

E gëtt net nëmme vun de Concernéierte kritiséiert, de Gesetzprojet 7425 iwwert d'Waffen a Munitioun, deen de Justizminister Felix Braz am Mäerz an der Chamber deposéiert huet: Neen, och de Staatsrot huet a sengem Avis vun e Freideg zu deem geplangte Gesetz net mat Kritik gespuert. De Conseil d'Etat huet nämlech zu net manner wéi 19 Artikele vun deem Projet de loi Oppositions formelles presentéiert!

Ënner anerem gëtt sech un de Bestëmmungen zu Waffe vun der Kategorie A, also automatesch Waffen, gestéiert, um Agreement vu Waffenhändler an um onkompletten Ëmsetze vun der entspriechender EU-Direktiv. Virun allem awer stéisst sech de Statsrot un der, Zitat, „atteinte disproportionnée“ vun de Rechter vum Eenzelen, wann den zoustännege Minister an net de Procureur d'État, vun der Police misst doriwwer informéiert ginn, dass eng Persoun zum Beispill eng oder méi Waffe bei sech an Alkohol zou sech geholl hat.

Den Owend gitt Dir weider Detailer an de Journale vu Radio an Tëlee Lëtzebuerg gewuer.