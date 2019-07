Zu Athus an der Grand-Rue huet et géint 8 Auer um Sonndeg de Moien an engem Wunnhaus ugefaangen, mat brennen.

[Coopération transfrontalière] un peloton du CGDIS est actuellement déployé à Athus (B) afin d’épauler nos collègues belges de la Zone de secours Luxembourg dans le cadre d’un violent feu d’habitation. pic.twitter.com/jRkoeGLQD0 — CGDIS (@CGDISlux) July 14, 2019 Ee Peloton vum CGDIS ass zu Athus op der Plaz, fir den Belsche Pompjeeë ënnert d'Äerm ze gräifen. D'Feier wier elo ënner Kontroll, mä den Asaz nach am Gaang. E puer Persoune konnten a Sécherheet bruecht ginn, heescht et vum CGDIS.