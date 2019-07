Am Lokale sinn zwee Accidenter vun e Sonndeg den Owend nozedroen. Et gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.

De CGDIS mellt een Accident mat engem Auto um hallwer 8 zu Osper. Do ass een Auto op d'Kopp gaangen. Eng Persoun gouf blesséiert. Géint 10 Auer e Sonndeg den Owend sinn zu Keel an der Téitenger Strooss 2 Autoen net laanschtenee komm. Do gouf et och ee Blesséierten.