An der Nuecht op e Méindeg huet ee Verdächtege probéiert bei engem Autohändler an der Rue de Bouillon zu Hollerech anzebriechen.

Eng Policepatrull huet gesi wéi e Mann iwwert den Drot op den Terrain vum Garage geklommen ass. Dësen hat nach probéiert virun de Poliziste fortzelafen, ma konnt kuerz drop festgehale ginn. De Mann, deen ze vill gedronk hat, wier an deem Zoustand eng Gefor fir sech an anerer gewiescht an hätt déi ëffentlech Uerdnung gestéiert, heescht et vun der Police. Dowéinst huet hien dann och d'Nuecht an der Ausniichterungszell verbruecht.

Den Auto vum Mann, dee guer kee Führerschäin hat, gouf iwwerdeems op Uerder vum Parquet saiséiert.