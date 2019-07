Dat war d'Uerteel e Méindeg am Nomëtten um Stater Geriicht am Prozess ëm eng Kläpperei op Vältesdag 2016 virun enger Disko an der Stad.

Dora waren 3 Polizisten an donieft Ex- oder Nach-Zaldote verwéckelt. 3 vun de Prisongsstrofe si fir d'Polizisten, déi och Geldstrofe vu 500 bis 700 Euro kruten. Op der Géigesäit gouf dogéint just een Ugeklote veruerteelt, géint deen och eng Geldstrof vu 600 Euro gesprach gouf. Ee Polizist huet donieft 500 an e weidere Mann 1.000 Euro Schuedenersatz zougesprach kritt.