Zu Bréissel gouf e Méindeg en Accord diskutéiert, deen de Baueren no negativ Konsequenze wäert hunn.

D'Lëtzebuerger Bauereverbänn maache sech Suergen ëm dat sougenannte Mercosur-Ofkommes, iwwert dat e Méindeg zu Bréissel am Conseil vun der Landwirtschaft an der Fëscherei diskutéiert gouf. En Ofkommes, deen de Baueren no negativ Konsequenzen wäert hunn. De Landwirtschaftsminister Romain Schneider betount awer, datt et nach e laange Wee bis dohinner ass an een op enger ganzer Partie Punkten nach nobessere muss.

AUDIO: Kritik u Mercosur-Ofkommes/Reportage Claudia Kollwelter

D'Ofkommes tëscht der EU an de Mercosur-Staaten, dat si Brasilien, Paraguay, Uruguay an Argentinien, kënnt fir d'Lëtzebuerger Bauereverbänn aus e puer Grënn, esou wéi et de Moment festgehalen ass, net a Fro. D'Standarden a puncto Qualitéit, Hygiène mä och Sozialstandarde wiere mam Ofkommes net méi garantéiert, mengt de President vun der Bauerenzentral Marc Fisch.

Hei gëtt mat Länner en Ofkommes gemaach, wou beispillsweis Planzeschutzmëttel nach zougelooss sinn, déi hei an Europa schonn zu 75 Prozent verbuede sinn, a wou Wuesstemshormoner kënnen agesat ginn, wat och a ganz Europa verbueden ass.



De Marc Fisch fäert, datt d'Industrie heimat kloer virun d'Landwirtschaft gesat gëtt. Am meeschte Suerge mécht hie sech ëm d'Fleeschproduktioun, wou Europa eigentlech genuch produzéiert an net op Importer ugewisen ass.

Dat Fleesch ass en plus jo vun enger ganz anerer Qualitéit, gëtt mat ganz anere Methoden produzéiert a ka vill méi bëlleg produzéiert ginn, sou datt si kloer am Virdeel si vis-à-vis vun engem europäesche Produkt.

De Landwirtschaftsminister Romain Schneider ënnersträicht awer, datt déi Standarden, déi mir an der EU hunn, natierlech och mat esou engem Fräihandelsofkommes musse vu béide Säiten agehale ginn.

An dat wäert eppes sinn, wou mer ganz kloer wäerten drop pochen. Genee wéi mer am Mercusor-Ofkommes wäerten drop pochen, datt all déi Accorden aus dem Paräisser Ofkommes agehale ginn, respektiv och alles, wat de soziale Volet betrëfft, muss respektéiert sinn.



Et soll och elo eng Impaktetüd gemaach ginn, fir ze kucken, wat den Accord fir déi verschidde Secteuren heescht. Donieft betount de Romain Schneider, datt d'Texter vun der Kommissioun nach duerch déi verschidde Conseilen, duerch d'EU-Parlament an déi national Parlamenter goe muss an déi hiren Accord musse ginn.