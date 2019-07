Zanter Mëtt 2018 ass d'Nationalstrooss tëscht Biekerech an Hitten op enger Plaz agesackt. Grond ass de Bau vun engem Dachs.

Ier d'Strooss ka gefléckt ginn, brauch een also fir d'éischt e neit Doheem fir den Dachs a seng Famill. An dat ass alles anescht ewéi einfach.

En Dachs mat senger Famill hält also zanter engem Joer déi Biekerecher an Otem. Aussergewéinlech un dëser Geschicht ass, datt dëst Deier säi Bau ënnert enger Strooss gebaut huet. Der N24, tëscht Biekerech an Hitten. Dat wier och éischter seelen.

Net dacks kritt ee sou ee schwaarz-wäisst Déier virun d'Lëns. Ass en dach éischter nuetsaktiv. Ausserdeem steet den Dachs zanter 1984 hei zu Lëtzebuerg ënner Schutz. D'Déier war virun 30 Joer bal ausgestuerwen an der Groussregioun.

Am Ausgang vu Biekerech gesäit ee gutt d'Konsequenzen vum Dachs sengem Schaffen ënnert dem Buedem. En Deel vun der Strooss ass op enger Plaz gesackt a gespaart.

En artifizielle Bau ass fir den Dachs a seng Famill ugeduecht. Dee soll awer net ze wäit ewech vun der aktueller Plaz sinn. D'Autorisatioun, déi vun der Naturverwaltung virläit, gouf nom britesche Modell opgesat.

Op dës Manéier kéint d'Strooss gefleckt ginn an d'Déier op enger anerer Plaz friddlech weiderliewen.