Et gouf de Point gemaach, fir ze kucken, wou d'Organisatioun vun der Informatiouns- a Consultatiounscampagne fir de Verfassungsreferendum drun ass.

D'Parteie ware sech um Enn eens, datt et mat der Organisatioun gutt virugeet.

AUDIO: Conférence des présidents/Reportage Dany Rasqué

Et sinn ëffentlech Versammlunge virgesinn, Filmer, Präsenz um Internet, Broschüren, de Verfassungstext ass op Lëtzebuergesch ausgeschafft ginn, et ass eng vereinfacht Versioun vum Verfassungsprojet virbereet ginn a sou virun.

An deem Kontext kënnt de liberale Fraktiounschef Eugène Berger zu där hei Conclusioun: "Déi Hausaufgabe vun der Verwaltung si gemaach, mä et sinn awer verschidden Inconnuen de Moment. Mir mussen de Mëttwoch ofwaarden an der Institutiounskommissioun, fir ze kucken, wéi ënnert anerem d'Positioun vun der CSV ass. Déi huet jo op enger Pressekonferenz annoncéiert, datt se eng Rei aner Froen nach wéilt op den Dësch bréngen an datt se eventuell eng aner Prozedur wéilt. Mir mussen dat also fir d'éischt e Mëttwoch ofklären, ier mer kënne kucken, wéi mer weiderfueren."



Déi Gréng halen un der Campagne fest, d'Josée Lorsché ass sech awer bewosst, datt se net vill Sënn mécht, deemno wéi d'CSV sech positionéiert: "Mir wäerten elo emol versichen, Iwwerzeegungsaarbecht ze leeschten, zum Wuel vum Vollek. Mir wëllen eng modern Verfassung a mir hoffen, dass si awer sou raisonnabel sinn an dann duerno kann een nach ëmmer Detailer mat hinne beschwätzen. Natierlech ass et e ganz komplexen Dossier an et kann een net vun haut op muer all d'Froe beäntweren, mä ech mengen, den éischte Schrëtt misst emol zesumme gemaach ginn an duerno kann een natierlech op alles, wat Walgesetz ass, op all déi komplex Themen, déi do drun hänken, zeréckkommen."

Datt d'Campagne deemno wéi kee Sënn méi kéint maachen, dat gesäit d'CSV ganz anescht, seet de chrëschtlech-soziale Leon Gloden: "Et ass ganz kloer fir eis, dat ass och net kontestéiert ginn, datt et eng Consultatiounsdebatt ass, datt mer de Leit och wëllen nolauschteren a fir eis ass et och ganz kloer, datt am Kader vun där Consultatiounsdebatt, déi Froen, déi elo an de leschte Wochen duerch déi eenzel Parteien an och duerch de Premier haaptsächlech opgeworf gi sinn, wéi Cumul an d'Reform vum Walsystem, an där Campagne musse matdiskutéiert ginn."

D'ADR gesäit déi Campagne méi kritesch an ënnersträicht, datt si souwisou léiwer hätt, wann d'Leit eenzel iwwert déi wesentlech Punkte kéinten ofstëmmen, amplaz iwwert e politesche Kouhandel, wéi de Gaston Gibéryen et nennt. Nëmmen da kritt een och a sengen Aen d'Meenung vum ganze Vollek.