Ënnert anerem goufen et Accidenter zu Stroossen, Miersch, Suessem a Konsdref.

Ee Blesséierte gouf et en Dënschdeg kuerz no hallwer 2 an engem Accident zu Stroossen an der Route d'Arlon. Zwee Ween haten sech hei ze pake krut.

Weider mellt den 112 en Accident géint 23 Auer e Méindeg den Owend tëscht Miersch a Schëndels. Hei waren en Auto an ee Moto anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Géint 20 bis 6 e Méindeg den Owend waren um Kierchbierg an der Avenue John F. Kennedy zwee Cycliste gefall. Déi zwou Persoune goufe blesséiert. Soss Detailer ginn et keng.

Kuerz no fënnef Auer e Méindeg den Owend waren op der Tréierer Autobunn tëscht dem Kierchbierg an dem Centser Tunnel en Auto an e Motto anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Um Scheedgen an der Rue Rosswinkel hat kuerz no 20 Auer ee Bam gebrannt. D'Pompjeeë vu Konsdref waren op der Plaz.

An zu Nidderkuer an der Rue Pierre Gansen war géint 22 Auer eng See a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng waren am Asaz.