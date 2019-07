Et ass geschwënn 1 Joer hir, datt zu Rëmerschen zwee Leit an de Baggerweieren erdronk sinn. Deemools koume vill Froen iwwer d’ Sécherheetsmesuren op.

D'Saison ass zanter Ugangs Mee nees voll am Gaangen, ma wéi gesäit et ee Joer no den trageschen Doudesfäll aus?

Neit Personal, nei Inselen a ronn 10 Rettungsreefer, déi erneiert goufen. Et ass also esou munches geschitt an awer goufe Schëlter opgestallt, fir d'Leit drun ze erënneren, datt déi oppe Gewässer u sech net surveilléiert sinn, esou den Cédric Neu, Responsabele vum Personal, déi um Site vun de Baggerweiere schaffen.

"De Site ass offiziell non-surveillé. Do sinn d'Leit fir sech selwer zoustänneg. Beim klenge Weier, well mir do vill Kanner hunn, passe mir op a mir erënneren d'Leit och ëmmer drun: Huelt d'Äermercher, passt op är Kanner op. Wa mir gesinn, d’Kanner sinn op eemol eleng beim Waasser, da gräife mir natierlech an a soen eppes. De ganze Site kënne mir net iwwerwaachen, mir kucken natierlech ëmmer, mir maachen och Boot-Ronnen, fir Kontrollen ze maachen. Mir kucken ob alles an der Rei ass, a wann eis eppes opfält, da fuere mir och dohinner."

© Danielle Georgen / RTL

15 Leit schaffe ronderëm d'Weieren a passen op. All Joer geet och Rieds vun den Algen am Waasser. Dës gi bal all Dag a virun allem op deene méi rouegen Deeg ewechgemaach, woubäi se u sech awer souwisou keng Gefor wieren, mengt de Schengener Schäffen Tom Weber. Hien ass zanter 2 Joer fir d'Baggerweiere zoustänneg.

"Dat ass eng Méimaschinn, praktesch wéi doheem, wéi ee se kennt an déi schneit op 1,80 Meter déi ganz Algen of. Esou datt een am Schwammberäich net méi mat de Féiss dowidder kënnt. Sou huet een och keen onangenehmt Gefill. Woubäi, déi zéien d'Leit och net erof, wéi ëmmer gemengt gëtt, mä et kënnt ee widder, et gëtt een e bësse nervös, e bësse a Panik an dofir schneide mir déi do ënnen op 1,80 Meter of."

Op sonnegen, gutt besichte Weekender ginn alt mol bis zu 7.000 Entréeën zu Rëmerschen gezielt. Déi Deeg hëlleft dofir eng Sécherheetsfirma aus. A Saachen Attraktioune sinn der natierlech och dobäikomm. Dës Saison kënnen d'Visiteure déi nei Brieder fir Stand-Up-Paddling lounen.