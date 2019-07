Am Ganze goufen 3 Persounen beim Accident verwonnt.

Um 10.36 Auer e Mëttwoch de Moie gouf den 112 op d'RN05 tëscht Dippech an der Gréiwelsbarrière geruff. Hei kruten sech zwee Automobilisten ze paken. D'Frontalkollisioun war esou hefteg, dass béid Gefierer widder 2 verschidde Beem geschleidert goufen. 3 Persoune goufen heibäi blesséiert, woubäi eng Persoun an hirem Gefier ageklemmt gouf an a Liewensgefor schwieft.

Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Mamer, Bartreng, Dippech an der Stad. Och de Rettungshelikopter huet misste geruff ginn.