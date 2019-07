Ëmmer méi Leit kafen iwwer Internet an, wou een een och bal alles op de verschiddene Plattforme kritt.

Ufank der Woch waren déi sougenannten Amazon Prime Days. Oder besser gesot Solde beim Internet-Händler Amazon, an et gouf massiv akaaft. D'Anne-Sophie Heck huet nogefrot, wéi vill d'Leit zu Lëtzebuerg online shoppen a wat dat fir de klenge Commerce bedeit.

Wann een Online-Händler esou eng Aktioun lancéiert, da gëtt gutt akaaft, jiddefalls méi wéi soss. Dat hunn och d'Aarbechter am Centre de Tri vun der Post zu Beetebuerg gespuert. Fir déi exklusiv Solde bei Amazon goufe méi Leit mobiliséiert, erkläert de Michael Billert, Chef vun der Distributioun vun de Colise bei de Post.

„Mir plangen d'Amazon Prime Days am Viraus an hunn eis Capacitéiten ugepasst, am Lager a bei de Chauffeuren.“

Generell gëtt zu Lëtzebuerg ëmmer méi am Internet akaaft. Zejoert sinn 3,6 Millioune Päck erakomm, dëst Joer gëtt mat iwwer 4 Millioune gerechent. Dat ass kommerziell gesi gutt fir d'Post. Et muss awer och investéiert ginn an noer Zukunft an eng nei Sortéier-Anlag.

„Méi Päck generéiere méi Chiffre d'Affaire, dat heescht awer och, datt mer esou eis néideg Investitioune finanzéiere kënnen.“

Den Online-Shopping ka méi bequem sinn, wéi d'Akafen an engem Geschäft. Ma wat bedeit dat fir dee méi klenge Commerce?

„Et ass eng Evolutioun iwwer déi mer eis vill Kappzerbrieches maachen. Et ass eng Konkurrenz gi fir de klengen Handel. Op der anerer Säit hu mer als klengen Handel den Avantage zu Amazon, datt mer kënnen ee gudde Service ubidden, datt eng Perséinlechkeet do ass“, esou de Guill Kaempff, President vum Stater Geschäftsverband.

An der Lescht gesäit een och, datt traditionell Geschäfter aus der Stad verschwannen. Dat kann awer och nach vill aner Grënn hunn.

„Da ginn et och Geschäfter, wou einfach keng Successioun méi do ass, dat ass et scho viru Jore ginn“, erkläert de Guill Kaempff.

Donieft wieren och dacks héich Loyeren ee Problem fir de klengen Handel. Da misst ee sech och d'Fro stellen, ob een esou grouss Akafszentren, wéi deen op der Cloche d'Or, wierklech bräicht, sou nach de Guill Kaempff.