D'CSV huet jo rezent hir Meenung geännert a wëll elo e Referendum, wou zum Beispill iwwert en eenheetleche Walbezierk ofgestëmmt gëtt oder Duebelmandater.

E Mëttwoch ass ee sech an der Institutiounekommissioun an der Chamber an deem Punkt net méi no komm. D'CSV gouf gefrot, fir iwwert de Summer mat sech ze Chouer ze goen. Bleift se bei hirer neier Meenung?

Muss e Referendum gemaach ginn, stëmmt se soss géint den Text? Dat wëll de President vun der Kommissioun, den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry, wëssen. Hie gesäit d'Aarbecht vu 15 Joer a Fro gestallt, vun engem Text, deen d'CSV bis ewell matgedroen huet. An dee se och an der Chamber muss matstëmmen, well fir eng Verfassungsännerung eng 2/3 Majoritéit gebraucht gëtt.

AUDIO: Den Alex Bodry

D'Pirate wëllen d'Verfassung, den Text, dee bis ewell ausgeschafft gouf, genee wéi och d'Majoritéit, "retten". Dono kéint een nei Froen ugoen.

Déi Lénk, déi schonn 2015 eng Alternativ fir eng nei Verfassung ausgeschafft hunn, wëllen d'Leit iwwer wichteg Froe matofstëmme loossen. D'CSV wëll dat elo jo och, 2015 gouf et keng eege Propos vun hinnen. Elo huet d'Oppositiounspartei hir Meenung geännert a wat d'Regierung gemaach huet, muss een eis och zougestoen, huet sech de Léon Gloden verdeedegt.

AUDIO: De Léon Gloden

Virum Hierscht gëtt et zimlech sécher keng Léisung. Déi nächst Sitzung vun der Kommissioun ass den 20. September.