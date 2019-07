Am Laf vum leschte Mount hunn 154 Leit hei am Land Asyl ugefrot. 351 Demande gouf et bis ewell dëst Joer.

Déi meescht Demanden koumen aus Erithrea, aus Syrien an aus Albanien. 35 Leit kruten de Statut vum Refugié unerkannt. Zanter ufanks des Joers waren et 351 Persounen, déi Asyl accordéiert kritt hunn. Déi allermeescht dovunner haten awer schonn zejoert ugefrot. Déi Chifferen huet d‘Immigratiouns-Direktioun am Ausseministère haut bekannt gemaach.