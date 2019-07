Den LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch reagéiert op Kritik vun der ADR.

D'ADR hat rezent beim parlamentaresche Bilan net mat Kritik un der Regierung gespuert. Een Thema waren d'Sozialmoossnamen. Dës géingen zu 100% iwwer d'Steiere finanzéiert ginn, hat den Deputéierte Gast Gibéryen gesot an notamment op d'Erhéijung vum Mindestloun verwisen. Eng Ausso, déi den LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch net onkommentéiert wëll loossen. Dat wat d'ADR seet, géing ganz einfach net stëmmen.

AUDIO: Dan Kersch

Mir huelen zum Beispill de Mindestloun: een Drëttel wäert vun de Betriber bezuelt ginn an zwee Drëttel ginn iwwer Steiermesure gemaach. Et ass also net 100%, wéi den ADR et gesot huet. Dat selwecht zielt fir den zousätzleche Congésdag, wat de Minimalcongé ugeet. Dat ass eng Moossnam, déi zu 100% de Privatsecteur ze finanzéieren huet.

An engem grousse Mooss zielt dat och fir den zousätzleche Congésdag, deen elo bäikomm ass. Ech ka mer et net erklären, wéi hien zu där do Rechnung komm ass. Ech hunn Iech elo 3 Beispiller gi, wou nogewisen ass, datt seng Rechnung falsch ass. Ech ginn dovunner aus, datt hien entweder net rechne kann, oder ganz bewosst iergendeppes gesot huet, fir eppes ze soen.



Et géing net duer, fir vun Zäit zu Zäit an enger witzeger a frecher Form Aussoen ze maachen. D'Wourecht an d'Realitéit wiere vläicht och net schlecht, seet de Minister a Richtung Alternativ Demokratesch Reformpartei.



D'Regierung wier arrogant an ontransparent, hat d'ADR sech weider beklot. Den Dan Kersch kommentéiert dat esou:

AUDIO: Dan Kersch

Den Här Gibéryen soll vläicht einfach emol eng Kéier eng aner Plack opleeën, déi do ass elo al. Et ass wéi bei den Hit'en, déi éischt Woche lauschteren d'Leit dat no a wann dat mat der Zäit ëmmer dat selwecht ass da fänkt dat un ze langweilen.