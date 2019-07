De Ministère fir d'Gläichstellung tëschent Fraen a Männer huet d'Resultater vun der Consultation publique en vue vum nationalen Aktiounsplang presentéiert.

Wou erliewen d'Leit nach Inegalitéiten an a wéi enge Beräicher muss nach nogebessert ginn? Ënnert anerem déi Froen huet de Chancëgläichheetsministère an enger Consultation publique gestallt. Hannergrond dovun ass den nationalen Aktiounsplang, dee momentan ausgeschafft gëtt. D'Resultater dovu goufen en Donneschdeg presentéiert an den Interessi wat d'Thema Inegalitéiten ugeet war nawell grouss.

AUDIO: Aktiounsplang Chancëgläichheet

An 3 Wochen hunn net manner wéi 1.777 Leit de Questionnaire per Internet ausgefëllt. Souwuel Residente wéi Frontalieren hu matgemaach, an duebel esou vill Fraen wéi Männer. Si goufe gefrot, wéi si d'Evolutioun a punkto Gläichheet tëscht Mann a Fra gesinn, erkläert d'Ministesch Taina Bofferding.



Do geet ganz kloer mat 67% ervir, datt se soen datt et Fortschrëtter ginn, datt Verschiddenes sech verbessert huet, mä datt nach sou munches ze maache bleift.

© MEGA





Déi gréisste Prioritéiten, wou eppes geschéie muss, gesäit d'Majoritéit am Beräich vun der Gewalt an dem Harcèlement an awer och wat d'Ongläichheeten am Loun uginn. Wat d'Resultater betrëfft, ass zwar z'erkennen, datt et kaum Ënnerscheeder an den Äntwerte ginn tëscht de verschidden Alterskategorien, allerdéngs awer wéi d'Männer oder awer d'Fraen d'Inegalitéiten gesinn.



Zemools bei der Loungläichheet, do ass et scho frappant. Do sinn et 74% vun de Fraen an 38% vun de Männer. Do gesäit ee schonn, datt si déi Urgencen aneschters empfannen an deene Beräicher wou Inegalitéiten bestinn.



Obscho mam Gesetz vun 2016 d'egalité salariale festgehalen ass, huet bis ewell nach keen an esou engem Fall eng Klo gemaach.



Do ass natierlech och d'Transparenz vun de Salairen, déi eng wichteg Roll spillt. An dofir muss ee kucken wéi een d'Leit do nach anescht kann ënnerstëtzen, fir datt se éischtens mol, wann se d'Vermuddung hunn, kënnen de Beweis liwweren an natierlech och ze weisen, datt wann een ongerecht behandelt gëtt, ginn et Moyene fir sech ze wieren.



Den neien Aktiounsplang, deen Äntwerten op déi eenzel Problemer a Suerge liwwere soll, soll Enn dës Joers finaliséiert ginn.