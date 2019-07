D'Ministesch fir Gläichstellung vu Fraen a Männer, Taina Bofferding, huet en Donneschdeg den neiste Joresrapport iwwer déi haislech Gewalt virgestallt.

D'Zuele si liicht erop gaangen an all Affer ass eent ze vill.

AUDIO: Haislech Gewalt

D'Ministesch wëll den Detail vun de Chifferen iwwer d'Gewalt am Stot eréischt am Hierscht presentéieren. Et misst een hannert d'Zuele kucken, sou d'Taina Bofferding.

D'lescht Joer waren et 739 Interventioune vun der Police. Dat sinn der zwou den Dag. Dat ass enorm vill. An et koum zu 321 Wegweisungen.

Ass d'Gewalt an d'Luucht gaangen? Oder just d'Chifferen? Déi Fro ass schwéier ze klären. Police, Parquet an d'Hëllefservicer misste weider gutt zesumme schaffen, well d'Chiffere sinn ze héich, esou d'CSV-Deputéiert Françoise Hetto.

Wat ech traureg an alarmant fannen ass, dass mir hei Recidivisten hunn, déi bannent e puer Joer fir d'véiert, fir d'fënneft expulséiert ginn, wou een sech awer vläicht muss d'Fro stellen, misst een do net vläicht aneschters agräifen?

"Femiciden", dat si Morden u Fraen - där gouf et zejoert zwee - d'Djuna Bernard vun déi Gréng vermësst Statistiken dozou, d'Ministesch wëll awer reagéieren.

Ech mengen international ass et leider e Phänomen, deen et gëtt, an do musse mir drop reagéieren. Och wann et der net vill sinn, zwee sinn der nach ëmmer ze vill. Ech mengen et ass wichteg, dass mir do och méi konkret Mesuren dorop ginn. A si huet vun engem Observatoire geschwat, deen en place gesat gëtt, fir déi Analysen ze maachen an ech denken, dass dat ganz, ganz néideg ass.

Ee grousse Problem ass och – trotz Wegweisunge fir den Täter - de Logement. Do sinn och d'Gemenge gefuerdert, sot nach den DP-Deputéierte Gilles Baum.

Méi Frae sinn Affer, mä och Männer sinn Affer. Nom Affer muss natierlech gekuckt ginn, mä fir d'Täter ginn och Programmer gebraucht. Fir d'Rentrée sollen d'Chiffere wéi gesot am Detail analyséiert ginn.