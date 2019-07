De Matthias Maurer ass zanter 2015 ee vu 7 ESA-Astronauten. D'Grondausbildung huet de 49 Joer alen Ingenieur am September 2018 ofgeschloss.

D'Efforten, déi Lëtzebuerg am Weltall-Secteur mécht, bréngen d'Fuerschung weider an hëlleft der Europäescher Weltraumagence bei der Moundmissioun, esou den ESA-Astronaut Matthias Maurer.

De Saarlänner kennt Lëtzebuerg gutt, dat net nëmme well hien an der Saarlorlux-Regioun grouss ginn ass, ma och well hien déi aktuell Efforte vum Grand-Duché als wesentlecht Element gesäit, wéi an Zukunft de Secteur wiisst an d'Fuerschung no vir bruecht gëtt.

Missioun Weltall

De Matthias Maurer ass zanter 2015 ee vu 7 ESA-Astronauten. D'Grondausbildung huet de 49 Joer alen Ingenieur am September 2018 ofgeschloss. Elo waart hien op seng éischt Missioun. 2021 oder 2022 kéint hie fir d'ESA op déi international Weltraumstatioun fléien. Duerno wëll hien op de Mound.

An engem weidere Reportage e Samschdeg weise mer Iech wéi d'Europäesch Weltraumagence 50 Joer no der éischter Moundlandung déi nächst Missiounen op den Äerdtrabant preparéiert.