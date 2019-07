Nodeems et viru bal genee 2 Joer gréng Luucht fir déi sougenannt LUGA gouf, hunn déi Responsabel en Donneschdeg éischt Detailer verroden.

D'Lëtzebuerger Gaarden-Ausstellung dauert vu Mee bis Oktober 2023.

De Péitrussdall ass ee vu véier Sitte vun der Gaarden-Expo 2023. Bis déi ugeet soll déi 1. Phas vu senger Renaturéierung ofgeschloss sinn. D'Aarbechte vun der zweeter Phas ginn dann Deel vun der Ausstellung. D'LUGA soll alles anescht ginn ewéi eng reng Blummen-Expo. De Landwirtschaftsminister Romain Schneider erkläert: Mir wëllen de Leit och weisen, wou eis Liewensmëttel hierkommen a wéi se entstinn, wou d'Blummen an d'Planzen an d'Geméis hierkommen. Et ass en nohaltegt Denken hannendrun fir ze kucken, e Wuelgefill an der Stad ze kreéieren.

E Bien-Être, deen de Staat an d'Stad Lëtzebuerg mat jeeweils 5 Millioune kofinanzéieren. Am Stater Park wäert dat soziaalt am Mëttelpunkt stoen. Um Kierchbierg wäert déi urban Entwécklung. A Clausen, dem Pafendall an dem Gronn ginn Natur a Patrimoine kombinéiert. Am léifsten a Form vun nohaltege Projeten, seet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer: Mir amenagéieren eng ganz Partie Sitten. An dat wat de Leit am meeschte gefält, wat am beschten ukënnt, dat hale mir natierlech.

Konkret Projete ginn et nach net, elo steet Brainstorming um Programm fir eng Charta, fir Spillreegelen auszeschaffen. Donieft gi Sponsere gesicht. D'Sitte si jo op. Entréestickete wäert et net ginn. D'Presidentin vun der LUGA Asbl Christine Mangen erkläert: Dat hätt finanztechnesch kee Sënn gemaach. D'Securitéit fir den Territoire ze sécheren an den Ticket-Service hätten och vill kascht. Dofir bleift d'LUGA op.

Et rechent een domat, dass Touristen annerhallef Stonn Urees a Kaf huelen, fir d'Gaardenexpo kucken ze kommen.