Eng ganz Partie aner Accidenter mat Blesséierte gouf et vun en Donneschdeg op e Freideg op eise Stroossen.

Véier Blesséierter gouf et an engem Accident e Freideg géint 20 bis 1 Moies tëscht Mompech an Uesweller. Ee Chauffeur war hei mat sengem Gefier an ee Rampli gerannt.

Weider mellt den 112 en Accident vun en Donneschdeg den Owend géint 21.50 Auer op der Diddelenger Autobunn Direktioun Stad, tëscht dem Beetebuerger Kräiz a Léiweng. Zwee Ween haten sech ze pake krut. Zwou Persoune goufe verwonnt.

Tëscht dem Méchelshaff a Lauterbur hat sech en Donneschdeg den Owend géint 21.40 Auer en Auto iwwerschloen. Eng Persoun gouf blesséiert.

Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 18.15 Auer zu Éiter an der Rue de Canach. Zwee Autoe waren net laanschtenee komm.

An zwee Blesséierter gouf et an engem Accident kuerz no 17 Auer en Donneschdeg Owend tëscht Kielen a Koplescht. Och hei hat et eng Kollisioun tëscht zwee Autoe ginn.