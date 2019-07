Op Uerder vum Parquet goufen en Donneschdeg tëscht 21.00 an 23.30 Auer zu Rolleng an Aangelsbierg d'Chaufferen ugehalen an op Alkohol getest.

Vun 264 Automobilisten déi hu misse blosen, waren der 11 positiv. Kee Permis huet awer missen agezu ginn.