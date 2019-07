D'Bankenassociatioun ABBL warnt elo am Summer verstäerkt viru sou Gaunereien a gëtt eng Rei generell Recommandatiounen eraus.

Reegelméisseg liest een am Police-Bulletin vun Onéierlechen, déi bei Bancomaten um Wierk waren. Zum Beispill gëtt den Apparat manipuléiert oder d'Affer gëtt ofgelenkt. D'Bankenassociatioun ABBL warnt elo am Summer verstäerkt viru sou Gaunereien a gëtt eng Rei generell Recommandatiounen eraus.

AUDIO: Schmu bei Bancomaten / Reportage Pit Everling

An der Läscht hätte verschidde Banken eenzel Fäll vu versichtem Bedruch gemellt, heescht et vun der ABBL.

Et sinn déi klassesch Tricken, op där enger Säit d'Manipulatioun vun de Geldautomaten, op där aner Säit géingen d'Leit an e Gespréich verwéckelt ginn.



An deem Sënn gëtt d'ABBL eng Rei Recommandatioune mat op de Wee. Et soll ee keng Hëllef unhuelen, verdächteg Persounen drop hiweisen, datt se sollen hir Distanz huelen. Wann dat net geschitt soll een d'Transaktioun annuléieren a senger Wee goen. Virop soll awer d'Situatioun kontrolléiert ginn, gesäit den Apparat zum Beispill konforme aus.



Bei engem Zweiwel, wann zum Beispill keng Kaart oder keng Suen aus dem Bancomat erauskommen, da soll dat eventuellt Affer d'Kaart direkt blockéiere loossen an duerno eng entspriechend Deklaratioun bei der Police maachen.



Déi europäesch Gesetzgebung gesäit bei de Bezuelungsservicer iwwerdeems gewësse Remboursementer fir Affer vir. Dann hänkt et och vun der Kulanz vun der Bank of, wéi de Fall behandelt gëtt, esou nach de Marc Hemmerling.



Fir datt et net esou wäit kënnt, sollen d'Bankcliente sech hirer eegener Responsabilitéit bewosst sinn a virsiichteg sinn, sou de Conseil vun der ABBL.

Schreiwes vun der ABBL

Distributeurs de billets:

Soyez vigilants, ne donnez aucune chance aux arnaqueurs !

Avec la période estivale le nombre de tentatives d'arnaques aux distributeurs de billets de banque est en recrudescence.

En ce début des vacances il est bon de se rappeler les bons réflexes à adopter pour éviter les risques de fraude ou de vol, au Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.

Recommandations

Avant de d'initier votre transaction de retrait d'argent, vérifiez l'aspect du distributeur afin de vous assurer de sa conformité. Vérifiez d'abord si l'appareil ne présente aucune trace de vandalisme tel que de la peinture sur la caméra et/ou sur le miroir ou encore toutes autres traces de manipulation.En effet, pour récupérer votre code confidentiel, certains malfaiteurs intègrent par exemple un second clavier au distributeur voire même un deuxième lecteur de cartes. En cas de doute n'utilisez pas ce distributeur de billets.

Lors d'un retrait d'argent, veillez à composer votre code secret à l'abri des regards, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, prémunissez vous du "shoulder surfing", une technique utilisée par les malfaiteurs consistant à regarder par-dessus votre épaule pour épier votre code secret, dérober votre carte et finalement en faire usage sur des distributeurs de billets et au sein de commerces.

Refusez toute proposition d'aide. Ne vous laissez pas distraire par un inconnu qui tente de vous adresser la parole ou de vous aider lorsque vous introduisez votre code secret. Exigez de la personne qu'elle garde ses distances. Si votre demande n'est pas respectée, annulez votre transaction et quittez les lieux. Soyez particulièrement prudent si lors d'un retrait, votre carte ne ressort plus et qu'un inconnu se propose d'essayer de la libérer en vous demandant de réintroduire le code secret.

Finalement dès que vous avez l'impression que l'opération de retrait ne se passe pas comme prévu – par exemple si la carte et/ou l'argent ne sortent pas alors que le distributeur n'affiche aucun message de dysfonctionnement – n'hésitez pas à faire bloquer immédiatement votre carte en appelant SIX Payment Services au +352 49 10 10, numéro disponible 24h/24, 7j/7.

Certaines banques disposent également de leur propre numéro d'urgence et un nombre croissant de clients peuvent aussi bloquer leurs cartes dans leur application bancaire sur leur mobile. Vous devrez ensuite déclarer la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse de votre carte à la police le plus rapidement possible.