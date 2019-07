Och den ekologesch Volet spillt ronderëm d'Schlass zu Biertreng an den ominéise Festival Ufank August eng Roll.

Wéi eng Responsabilitéit huet e Proprietär vis-à-vis vu sengem Besëtz? An dësem Fall d'Croix Rouge an hiert Biertrenger Schlass. A wat kann ee vum Staat erwaarden, deen dat Schlass ënner Denkmalschutz gesat huet, a weess, datt d'Natur an dëser Géigend zimlech sensibel ass? Froen, op déi weder de Kultur-, nach den Ëmweltministère bis elo offiziell geäntwert hunn.

Biertrenger: E Schlass am Dornréischeschlof Vill Natur a Fauna ronderëm, déi awer duerch vill Leit an de ville Kaméidi vun engem Festival kéint gestéiert ginn, fäert de Biolog.

Vill Leit a vill Kaméidi um Site. Esou kéint een e Museksfestival vun 3 Deeg beschreiwen. Esou een ass jo am Bannenhaff vum Biertrenger Schlass geplangt, dat vum 2. bis de 4. August*.

Also 3 Deeg mat 2.500 Leit. Sou steet et um Internetsite, an dat leeft weder diskret laanscht Schlass, nach Bësch an Déier. Vun der wëller Kaz bis bei seele Fliedermais, an a ronderëm deem ale Gemaier kéinte vill där Déiere liewen.

Wéi vill Déieren hei liewen a wéi eng dat genau sinn, weess een aktuell nach net, erkläert de Biolog Roger Schauls. Bis elo hätt een den Inventaire nach net kéinte maachen. Sécher ass awer, datt hei vill Routwëld lieft, wat een däitlech un de Beem ronderëm erkenne kann. Wann awer elo eng Woch laang vill Kaméidi op der Plaz ass, kann et gutt sinn, datt d'Wëld sech aus de Féiss mécht.

E Corridor Ecologique ass dat hei op alle Fall, seet de Roger Schauls, deen och, wann hien, wéi hie selwer seet, net déi néideg Kompetenzen hätt, wat aalt Gemaier ugeet, awer seng Iddien huet, wat de Staat mam Site kéint maachen. De Staat wier hei gefuerdert, fir d'Gemaier z'erhalen. An, well et jo an der Géigend vun Ettelbréck läit, Stéchwuert Nordstad, wier et méiglech, dem Gebai eng administrativ Funktioun ze ginn, mengt de Biolog.

A wie sech e Bild vun der Eenzegaartegkeet vun der Natur hei ronderëm d'Biertrenger Schlass wëll maachen, ka jo am September, ouni Radau ze schloen, vun der Strooss aus d'Hirsche lauschtere kommen. Wann déi da nach Loscht nom Festival hunn.

*RTL huet zwee Mol beim Organisateur nogefrot, fir eng Reaktioun ze kréien, an zwee Mol war d'Äntwert: "Nee, keen Interessi".