Eurostat huet d'Mortalitéit bei Puppelcher an den 28 EU-Memberstaaten analyséiert.

Ronn 18.200 Kanner sinn 2017 an der EU gestuerwen, ier si ee Joer al goufen. Domadder sinn am Verglach zu 10 Joer virdrunner manner Puppelcher a kleng Kanner gestuerwen. Vun 4.4 Doudesfäll op 1.000 Gebuerte sinn et elo 3,6 Doudesfäll op 1.000 Gebuerten.

Wann ee sech awer d'Situatioun vu Lëtzebuerg ukuckt, geet déi an déi aner Richtung. Vun 1,8 klëmmt de Mortalitéitstaux op 3,2 op 1.000 Gebuerten. Och bei de neonatalen, fetal a perinatale Stierffäll klëmmt den Taux massiv.

Am Allgemenge läit Lëtzebuerg, wat d'Mortalitéit bei Kanner ënnert engem Joer ugeet, am Mëttelfeld. Malta a Rumänien féieren déi traureg Statistik un.