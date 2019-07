Um Freideg de Mëtteg gouf eng Fra vun 2 Männer bei sech doheem zu Bouneweg an der Rue Auguste Charles mat Pistoul an Elektroschocker menacéiert.

D'Fra huet de Gangsteren doropshin all d'Sue ginn, déi si doheem hat.

Deen ee Mann hat blond-rout Hoer, hell An, an een Akzent aus dem Balkan, heescht et vun der Police.

Deen anere Mann hat däischter An an hat eng schwaarz Mask un. Béid Täter sollen an déi 20 Joer al sinn.

Wien eppes gesinn huet, soll sech um 113 bei der Police mellen.

Brutalen Iwwerfall op oppener Strooss

An der Nuecht op e Samschdeg géint 2 Auer dann, gouf an der Stad an der Rue Sigefroi ee jonke Mann vu 5 Persounen iwwerfall. Si hunn de Mann mat engem Messer menacéiert a hu vun him all seng Wäertsaache gefuerdert. Duerno krut de Mann mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen.

Kuerz Zäit méi spéit konnt d'Police ee Grupp Leit fannen, wou d'Affer zwee d'Täter identifizéierte konnt.

Moies um 6 op der Gare iwwerfall

Eng Persoun gouf um Samschdeg de Moie fréi iwwerfall. E gouf an d'Gesiicht geschloen a krut säi Rucksak geklaut. Den Täter konnt fortlafen. Kuerz drop konnt d'Police de Mann awer an der Rue du Fort Neipperg fannen. En hat och Marihuana bei sech a gouf festgeholl.

Handy fort

E weidere Mann gouf um Samschdeg de Moien iwwerfall ewéi hien aus engem Café komm ass. Hie gouf vun engem Mann ugeschwat an an eng Säitestrooss gelackt. Do krut hie vun 3 weidere Männer den Handy ofgeholl.