An der Nuecht op e Samschdeg waren zu Esch Leit ënnerwee, déi Aarbechtsgeschir vun der Gemeng beschiedegt hunn.

Onbekannter waren an den Depot vun der Gemeng an der Rue Franz Leesberg agebrach an hunn do Baumaschinne futtigemaach.

D'Fënstere goufen och ageschloen an ee Feierläscher bannen eidel gemaach.

Eventuell Zeie solle sech beim 113 mellen.