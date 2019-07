D'Schwämm hat jo misse virun zwou Wochen zougemaach ginn, well et Problemer mat der Sécherheet gouf.

D'Gemeng huet matgedeelt, dass déi organisatoresch Problemer geléist konnte ginn an dass der Sécherheet an der Schwämm näischt méi am Wee steet.

Offiziellt Schreiwes