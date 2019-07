D'Summervakanz huet grad eréischt ugefaangen, déi nächst Rentrée ass nach wäit ewech.

An awer musse vill Jonker sech Gedanke maachen, wéi et elo no hirem Secondaire-Ofschloss weidergoe soll.

Eng Optioun kéint de Maacher Lycée sinn, wou vu September un eng nei Formatioun ugebuede gëtt an zwar déi vum "assistant médico-administratif".

D’Jessica Becker gehéiert zu de bis dato 6 Kandidaten, déi sech fir den neie BTS "assistant médico-administratif", kuerz AMA, am Maacher Lycée ageschriwwen hunn.

Eréischt am Juni dëst Joer krut een de Feu Vert, fir déi nei Ausbildung am Lycée zu Gréiwemaacher unzebidden. Virdrun hat sech den zoustännegen Aarbechtsgrupp natierlech am Secteur iwwert de Besoin vu sou enger Formatioun informéiert.

Während den zwee Joer BTS-Formatioun hunn d’Studenten traditionell Sproochecoursen, grad wéi Fächer wéi Biologie beispillsweis. Ma d’Ausbildung ass och praxisorientéiert a sou stinn och zwou Periode vu jee 8 Woche Stage um Terrain um Programm.

De BTS AMA riicht sech u Leit mat engem Premièresdiplom, Première Classique grad wéi Générale an awer och un déi mat enger Techniker-Ausbildung aus de Beräicher Administratioun a Commerce oder nach Hotellerie an Tourismus.