Déi éischt Moundlandung: dat war deemools eng Sensatioun an ass et haut nach ëmmer.

Den 21 Juli 1969 war eng laang Nuecht oder e fréie Muere fir vill Spectateuren. 600 Millioune Mënschen aus 49 verschiddene Länner hunn d'Landung doheem oder beim Noper op der Tëlee mat verfollegt.

D'Landung gouf och zu Lëtzebuerg suivéiert a 50 Joer méi spéit och gefeiert, dat mat enger Konferenz zu Buerschent.

D'Faszinatioun fir d'Raumfaart an d'Naturwëssenschaften hat e Samschdeg och d'Gemeng Buerschent ugestach. Um Buerschenter Schlass war et d'Anniversaire-Konferenz fir Mound- an Stären-Begeeschterter vun de Lëtzebuerger Amateur-Astronomen.

Fir Grouss a Kleng goufe Phenomener ewéi Flut an Ebe, de Blutt-Mound a villes méi erkläert.

Begeeschtert gouf op d'Moundlandung vu viru 50 Joer zeréckgekuckt. De Presentateur: Professer, Ingenieur Nicolas Feierstein, kann ewéi vill Enthusiasten sech nach drun erënneren, wou hien d'Landung gekuckt huet.

Ma d'Moundlandung vun deemools war net nëmmen e politescht Muechtspill zur Zäit vum Kale Krich. Ouni d'Moundlandung wier d'Welt, ewéi mer se haut kennen, ganz anescht an technesch net esou wäit entwéckelt.

An d'Stäre gouf e Samschdeg den Owend awer och gekuckt, och wann d'Konditiounen zu Lëtzebuerg net ideal si wéinst der héijer Luuchten-Pollutioun, gesäit een awer esou munches.

Ob mer a 50 Joer e grousst 100-Joer-Jubiläum vun der Moundlandung zu Buerschent feieren oder awer villäicht 10 Joer no der éischter Marslandung, dat steet fir den Ament sécher nach an den Stären.