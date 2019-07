Am Mëllerdall gouf de Sonndeg de Moien den 140. Gebuertsdag vun der Bréck iwwert der Schwaarzer Ernz beim Schéissendëmpel gefeiert.

Dat ass eng vun den Haaptattraktiounen aus der Regioun. Nieft dem offiziellen Deel vum Anniversaire mat den zoustännege Ministeren huet de Kënschtlergrupp Outdoor Performing Arts Group op e Spektakel invitéiert, dee speziell fir de Mëllerdall konzipéiert gouf. Walk Your Senses, also ongeféier iwwersat Spadséiergang fir d'Sënner, heescht de Spektakel, fir deen ee mat enger Päerdskutsch vun der Herringer Millen bis bei den Trëppeltour bruecht gouf. D'Artiste Carolina Mirkes, Noa Nies, Anne Majerus a Mathieu Clemen hunn op verschiddene Plaze laanscht de Wee op hiert Publikum gewaart.

"Ech hunn extrem harmonesch geschriwwen, also wierklech ganz tonal an och ganz roueg, datt d'Musek otemt dertëschent, datt een Zäit huet, ze lauschteren, wat ronderëm passéiert.", esou d'Komponistin Carolina Mirkes.

"An dann hunn ech beim zweete Stéck Gesang mat agebaut, wat och éischter net Standard ass an dat ass och wéinst der Natur, well déi ëmmer esou e gewëssene Klang huet, et ass e bëssen, wéi wa mir géingen an déi Vibratioun vun der Natur goen, andeems mir matschwénge mam Bësch ronderëm."

"Mir haten déi Bull schonn eng Kéier bei engem anere Spektakel, awer op der Äerd. An dunn hate mer eben dee Basseng uewe gesinn, a mir waren esou, am Fong wär et mega schéin, wa mer déi Bull am Waasser géife benotzen a jo. Dunn hu mer dat gemaach.", erkläert d'Choreografin Noa Nies.

Ze laang kann d'Choreografin an Dänzerin net an der Bull bleiwen, no enger Véierelsstonn ass de Sauerstoff opgebraucht.

Nieft der Musek an dem Danz goufen um Trëppeltour och Fotoe vum Sébastien Grébille gewisen. De Spektakel Walk your senses gouf zwee Mol gewisen e Sonndeg de Mëtten.