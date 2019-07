An engem Accident e Sonndeg den Owend géint 21.40 Auer tëscht Bieles an Uewerkuer goufen net manner wéi 8 Persoune blesséiert.

Dat mellt e Méindeg de Moien den 112. Wéi et heescht hate sech zwee Autoen ze pake krut. Soss Detailer ginn et keng. Op der Onglécksplaz waren d'Rettungsdéngschter vu Käerjeng, Suessem-Déifferdeng an Esch mat am ganzen 4 Ambulanzen.

Accident e Sonndeg den Owend géint 23.45 Auer zu Toodler an der Haaptstrooss. Een Auto war an d'Ongléck verwéckelt. Dräi Persoune goufe blesséiert. D'Ambulanze vun Ettelbréck a Wolz waren am Asaz, souwéi den Interventiounszenter Alebësch.

Géint 19 Auer waren zu Colmer-Bierg an der Rue d'Ettelbruck zwee Motocycliste gefall. Eng Persoun gouf verwonnt. D'Secouriste vu Schieren a Kolmer-Bierg waren op der Plaz, souwéi d'Ambulanz vun Ettelbréck.