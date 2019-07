Net manner wéi 29 ëffentlech Petitioune kënnen den Ament um Chamber-Site ënnerschriwwe ginn.

Eng Petitioun stécht den Ament absënns ervir, nämlech déi vun der Madamm Ana Pinto, déi e gratis Transport fir Leit mat limitéierter Mobilitéit freet. D'Demande geschitt virum Hannergrond vum geplangte gratis ëffentlechen Transport, sou datt handicapéiert Leit d'Adapto-Offer och kéinte gratis profitéieren.

D'Petitioun ass eréischt zanter dem leschte Freideg online an huet an dëser kuerzer Zäit ewell, bis e Méindeg de Moien, knapp 4.000 Ënnerschrëfte gesammelt. Den Delai, fir ze signéieren, leeft nach bis den 30. August, sou dass de Seuil vu 4.500 néidege Signature sécher dierft depasséiert ginn an et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber wäert kommen.



Den 2. August leeft iwwerdeem den Signatures-Delai fir 9 Petitiounen of, alleguer si se nach ganz wäit ewech vum Seuil vun de 4.500 néidegen Ënnerschrëften.