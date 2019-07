E Scouts-Camp fir Kanner vun 8 bis 11 Joer, dee vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten organiséiert gëtt.

Dëst Joer steet de Camp ganz am Zeeche vun den Indianer. D'Aktivitéiten bezéie sech dowéinst och all op de klengen Häuptlingsjong Yakari. Déi verschidden Ateliere sinn awer och do, fir de klenge Scouten d'Natur méi no ze bréngen.