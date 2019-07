En Dënschdeg an e Mëttwoch ass d'Inneministesch Taina Bofferding am Land ënnerwee, fir sech en Iwwerbléck vum Lëtzebuerger Rettungswiesen ze maachen.

Eng vun den éischte Statiounen um Dënschdeg de Moie waren d'Feelener Pompjeeën. D'Raphaëlle Dickes huet vun der Geleeënheet profitéiert fir de Bols bei dëse Fräiwëllegen ze fillen an erausfannen, wéi sech de Wiessel bei déi nei Rettung-Struktur vum CGDIS, ee Joer méi spéit, entwéckelt huet.

Vun den 20 Feelener fräiwëllege Pompjeeë ware se haut bal alleguer do, fir d'Inneministesch ze empfänken. Eng Zuel, déi trotz enger klenger Rotatioun déi lescht Jore konstant bliwwe wär, seet de Chef vum Asaz Zenter:

"Mir hunn net direkt e Problem, dass kee méi bereet ass, sech fräiwëlleg bei de Pompjeeën ze engagéieren. Dat ass plus ou moins mat der Grënnung vum CGDIS awer konstant bliwwe bei eis."

Datt déi Feelener sech relativ gutt mat Benevole stinn, läit an der Haaptsaach un de Jugendpompjeeën, iwwer déi ee sech den Nowuess selwer erunzillt. Hëllefräich dobäi ass zum Beispill dës Trainingspiste fir déi Jonk. Déi och en Nic Goerens aus senger Kandheet kennt:

"Ech si schonn dobäi säit ech 8 Joer hunn. Ech maachen dat, fir d’Zäit erëmzekréien, awer och well ech hoffen, deenen aneren hëllefen ze kënnen."

Ronn 4.200 Fräiwëlleger huet de CGDIS d'lescht Joer iwwerholl. Generell wieren d'Zentren an de ländleche Raim relativ gutt opgestallt.

De Paul Schroeder, de Generaldirekter vun der CGDIS stellt fest: "Wou et méi komplizéiert ass, ass an de Ballungsgebidder ronderëm d’Stad. Wou natierlech och eng Populatioun wunnt, déi net esou einheimesch ass, soe ech mol. An déi och méi de Passage sinn."

Och d'Sprooch ass hei e Problem. Bei den Asätz an an de Formatioune wär Lëtzebuergesch nu emol d'Haaptsprooch. Hei sollen an Zukunft franséischsproocheg Supporte fir d'Course gemaach ginn. Elo deemnächst sëtzt een awer mol op Porte Ouverten a Rekrutéierung-Campagne fir Benevollen.

Wat d'Ännerungen duerch d'Iwwernam vum CGDIS an dësem Asaz-Zenter ugeet, fënnt de Serge Wilmes, dass den administrativen Opwand nawell zougeholl hätt.

De Fernand Mergen, Gemengepapp an zanter sengem 17. Liewensjoer fräiwëllege Pompjee, gesäit awer och eng Verbesserung: "Et ass alles méi koordinéiert. Och wann een op en Asaz fiert. Et weess een, dass een net alleng ass. Dass ëmmer de Support hannendrun ass oder ganz schnell ofruffbar ass."

Heiduerch, awer och wéinst de bessere Formatioun-Méiglechkeete géif d'Professionalitéit am Corps am Laf vun der Zäit zouhuelen, esou de Buergermeeschter nach.