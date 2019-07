Den Asazzenter Rëmeleng gouf en Dënschdeg de Moien op een Asaz an d'Industriezone zu Rëmeleng geruff, well do 2 Déieren an Nout waren.

Bei der Firma "Cimalux" waren zwee kleng Wëllschwäin an ee Kuelebunker gefall a si vun eleng net méi do erauskomm. Well dee Bunker kee festen Ënnergrond huet, ass decidéiert ginn d’Dréileeder vu Käl op Plaz ze ruffen, fir d’Déieren aus dem Lach ze retten. Wat duerno mat de Schwéngercher geschitt ass, gouf net präziséiert.