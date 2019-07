Am September, wann dat neit Schouljoer ufänkt, geet et och mat enger Rei neie Formatiounen a verschiddene Lycéeë lass.

Da maachen ënner anerem déi éischt Studenten e Bachelor an der Animatioun. E Studiegang, dee bis dato just als BTS ugebuede ginn ass. De Bachelor am "Dessin d’animation" soll zukünfteg och nach ausgebaut ginn.

Vum Hierscht u gëtt et dann och eng nei Techniker-Ausbildung, déi sech "Smart Technologies" nennt an a 5 verschiddene Lycéeë wäert ugebuede ginn. Dës Formatioun reforméiert souzesoen déi fréier Elektro-Sektioun.

An der Mechatronik ass vum Schouljoer 2019/2020 och eng Techniker-Formatioun méiglech, virdrun gouf et déi Ausbildung just op DAP-Niveau.

Allgemeng ginn dann och nach eng ganz Partie Beruffsausbildungen, déi et scho gouf, vu September un a weidere Sproochen ugebueden.