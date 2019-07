Bis Juni loung Lëtzebuerg mam Staatsbudget op enger Linn mat de Previsiounen.

Den Zentralstaat hat Enn vum leschte Mount e Plus vun 869 Milliounen Euro, dat ass eng Verbesserung vun 957 Milliounen Euro am Verglach zum Juni zejoert. Deemno sinn op ee Joer gekuckt d'Recetten ëm 13,4% geklommen. D'Depensen sinn dogéint nëmmen ëm 2,8% eropgaangen.



An och wann een souguer bësse méi Steiere wéi geplangt era krut, gouf en Impakt duerch d'Hausse vun den Accisen um Bensin festgestallt. Tëscht Mee a Juni goufen zum Beispill 6,2 % manner Diesel verkaaft wéi zejoert.



Ënnert anerem dës Zuelen huet de Finanzminister Gramegna de Mueren der Finanz- a Budgetskommissioun an där vun der Execution budgétaire an der Chamber presentéiert.