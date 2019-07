Bis 2023 investéiert Kronospan 330 Mio. Euro an de Projet Kronolux 4.0. De Wirtschaftsminister huet sech e Mëttwoch e Bild vun der Entreprise gemaach.

AUDIO: Visitt Kronospan / Reportage Dany Rasqué

Virun zwee Joer hate si hire Projet Kronolux 4.0 presentéiert, deen en Investment vu méi wéi 300 Milliounen Euro virgesinn huet. Zil dovunner ass et, OSB-Panneauen aus Holz ze produzéieren, mat modernsten Technologien an am Sënn vun der Kreeslafwirtschaft. Haut si grouss Deeler vum Konzept Realitéit an déi hu sech de Wirtschaftsminister an de Buergermeeschter vu Suessem e Mëttwoch weise gelooss.

Etienne Schneider op Visitt bei Kronospan Bis 2023 investéiert Kronospan 330 Mio. Euro an de Projet Kronolux 4.0. De Wirtschaftsminister huet sech e Mëttwoch e Bild vun der Entreprise gemaach.

Aus ale Miwwelen, hëlzenen Haiser oder Këschte ginn erëm nei Haiser, nei Verpackungen oder aner Produiten aus Holz a wann den Notzungskreeslaf vum Holz um Enn ass, da gëtt doraus Wäermt an Energie produzéiert. Dat ass graff resuméiert, dat wat bei Kronospan passéiert.



Déi 330 Milliounen Euro, déi fir Kronolux 4.0 virgesi sinn, gi bis 2023 investéiert. Den Ament ass een ongeféier op der Halschent. 50 Milliounen Euro sinn an eng nei Cogeneratiounsanlag gefloss. Dat ass eng Anlag, déi eis immens weider bréngt am Beräich vun den erneierbaren Energien an am Beräich vun der Reduktioun vum CO2, seet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider.



Den Etienne Schneider: Dat wat hei an där Cogeneratiounsanlag vun Energie produzéiert gëtt, dat ass den Equivalent vu 25.000 Stéit. 25.000 Menagë kéinte mat där Energie beliwwert ginn, déi hei an deenen zwou Cogeneratiounsanlage produzéiert gëtt. Et ass awer och esou, datt dat wat hei produzéiert gëtt, zwee Prozent ausmécht vun eisem eelef Prozent Zil, wat d'erneierbar Energien betrefft. Domadder gëtt d'Gemeng Suessem definitiv de gréisste Contributeur fir eis Ziler am Beräich vun den erneierbaren Energien kënnen z'areechen.



Déi nei Cogeneratiounsanlag spuert 246.000 Tonnen CO2 an zesumme mat där éischter Anlag, déi virun zwee Joer a Betrib geholl gouf, spuert ee souvill CO2 wéi 96.000 Autoen, déi ee Joer laang fueren, géife produzéieren. Dat ass eppes fir de Klima gemaach, seet de Suessemer Buergermeeschter Georges Engel:



De Goerges Engel: Hei ass eng Aktioun geschitt, déi an deem dote Sënn ass an ech sinn och frou, dass mir elo kënne soen, dass mir déi ëmweltfrëndlechst Gemeng quasi hei am Land sinn an eise Bäitrag zu engem manner grousse Klimawandel kënne maachen.



Den Etienne Schneider schwätzt bei dësem Projet vun enger Win/Win/Win-Situatioun fir de Betrib, well e seng Produktiounskäschte kann erofsetzen a méi kompetitiv ka ginn: Fir d'Ëmwelt, well massiv CO2 agespuert gëtt an erneierbar Energië produzéiert ginn an och fir d'Leit, well duerch Kronolux 4.0 honnert zousätzlech Aarbechtsplaze geschaaft ginn.

Schreiwes vum Wirtschaftsministère

Étienne Schneider : « Le projet d'investissement industriel de Kronospan revêt un caractère exemplaire en termes d'économie circulaire et d'énergies renouvelables » (24.07.2019)

Communiqué par: ministère de l'Économie En date du 24 juillet 2019, Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, a visité l'entreprise familiale Kronospan à Sanem qui a lancé en 2017 un programme d'investissement quinquennal portant sur 330 millions d'euros.

Jusqu'à présent, Kronospan a déjà procédé dans le cadre de ce programme à la modernisation et à l'automatisation de ses processus de production conformément aux principes de l'économie circulaire. A cela s'ajoute une deuxième centrale de cogénération produisant de l'énergie thermique et électrique à base de sources renouvelables équivalant aux besoins de 25.000 ménages. S'ajoutant à une installation similaire existante, la nouvelle centrale de cogénération représente à elle seule un investissement de plus de 50 millions d'euros. Ainsi, Kronospan produit à partir de biomasse plus d'énergie qu'elle n'en consomme et rend le bilan d'émission de CO2 du site passif.

Lors de la visite des nouvelles installations de l'entreprise, Étienne Schneider a déclaré : « Le projet d'investissement industriel de Kronospan revêt un caractère exemplaire en termes d'économie circulaire et d'énergies renouvelables. Les investissements de Kronospan s'alignent ainsi parfaitement avec notre politique de développement industriel durable. »

Présent au Luxembourg depuis 1994, le groupe Kronospan est spécialisé dans la production de panneaux de fibre de bois, de panneaux OSB et de revêtement de sol stratifié. Kronospan Luxembourg emploie plus de 320 salariés à Sanem et réalise un chiffre d'affaires annuel de 135 millions d'euros. Peter Stadler, Managing Director de Kronospan Luxembourg a commenté: « Depuis début juillet 2019, le volume d'électricité renouvelable produite par nos deux centrales de cogénération est supérieur aux besoins de notre site de production qui devient ainsi passif. »