Vum 15. bis de 26. Juli ass op der Musel erëm fir Animatioun fir déi Grouss an déi Kleng gesuergt.

Déi drëtt Editioun vum World City Miselerland ass den Ament am Gaangen, wou d'Maison Relaise laanscht d'Musel sech zesummendinn, fir dass d'Kanner hei eng flott Zäit verbrénge kënnen.

AUDIO: World City op der Musel / Reportage Julie Mathes

Nom Erfolleg aus de leschten zwee Joer ass och dëst Joer de World City op der Musel gutt besicht. 470 Kanner sinn hei ugemellt a maache wärend zwou Woche flott Ateliere mat, déi vun Educateuren an Animateuren organiséiert a geleet ginn.



De World City ass dëst Joer op dräi Plaze verdeelt. D'Maison Relais Schengen huet hei dee gréisste Site a beschäftegt d'Kanner aus dem Cycle 2 bis 4. Hei gëtt et souguer e Parlament mat engem President, dee sech drëm këmmert, dass et deenen anere Kanner am World City gutt geet. Dobäi gëtt et dann och e Medienteam, déi souguer eng eegen Zeitung vum World City schreiwen.



De World City ass ënner anerem an déi verschidde Kontinenter agedeelt. All Kontinent bitt hei all Dag verschidden Atelieren un, déi zum jeeweilege Kontinent passen. Sou gouf et e Freideg zum Beispill eng Talentshow an Amerika, an Asien hunn d'Kanner T-Shirte mat asiateschen Zeeche gemoolt, an Afrika hu se Figure vun afrikaneschen Déieren gebastelt. An Australien haten d'Kanner du souguer d'Méiglechkeet, fir dat traditionellt australescht Instrument Didgeridoo ze léieren.

World City: Andréck vum 1. an 2. Dag E puer Impressioune vun der Musel

Et waren awer och aner flott Atelieren, wou d'Kanner hir Kreativitéit ënner Beweis stelle konnten. Sou huet zum Beispill ee Grupp en Héichbeet aus recycléierte Plastiksfläsche gebaut. An am Adventurepark hunn d'Kanner am Bësch Hängematten a Kloterseeler opgeriicht. Deen éischten Androck, deen een hei huet, wann een duerch de World City trëppelt, ass, dass d’Kanner virun allem Spaass hunn.

An och zu Duelem huet een dat gesinn. Hei maachen d'Educateuren an d'Animateuren Aktivitéite mat de Kanner vum Cycle 1. Si adaptéieren dat ganzt Konzept un déi Kléng a maache virun allem Spiller a Sport mat de Butzen.



Zur gudder Lescht ass awer och fir déi Jugendlech gesuergt. D'Jugendhaus zu Réimech bitt hei flott Aktivitéite fir Jonker bis 26 Joer un. Nom Geocaching am Mëllerdall an engem Besuch vun der Police stinn en Donneschdeg op dësem schéine Summerdag Waasserspiller a Sport op der Musel um Programm.

D'Medienteam vu World City am Asaz E puer flott Impressioune vun der Musel.

E Freideg ass dann och schonn de leschten Dag vum World City, dee mat enger flotter Ofschlossparty fir d'Kanner an hir Elteren op en Enn geet. Mä d'Kanner kënne sech awer schonn op d'nächste Summer freeën, wann déi 4. Editioun vum World City Miselerland hei op der Musel stattfënnt.