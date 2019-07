Domat soll der demografescher Entwécklung Rechnung gedroe ginn. D’Populatioun ass zanter dem Aféiere vum Samu-Gesetz 1986 bis haut ëm iwwer 50% gewuess.

Zu Hesper am neien Asaz-Zenter ass de 4. Samu stationéiert. Extra equipéiert, well nei ass dëse Samu net. Am Géigendeel, déi 4 Rettungsgefierer sinn absolutt identesch. Esou bleiwen d’Gesten an d’Ofleef iwwerall déi selwecht, am Asaz geet keng wäertvoll Zäit verluer. An d’Samue sinn ënnerenee austauschbar.

Tëscht Moies 6 an Owes 22 Auer sinn en Dokter-Anästhesiste an en Infirmier-Anästhesiste zu Hesper asazbereet, fir sech a medezineschen Noutfäll op de Wee ze maachen. Dass nieft Ettelbréck, der Stad an Esch, Hesper als 4. Standuert fir e Samu ausgesicht gouf, huet e gudde Grond.

Den Dr Pascal Stammet, medezineschen Direkter vum CGDIS: An der Géigend vun der Stad an och am Süde vum Land hu mer déi gréisste Bevëlkerung. Mir hunn och déi meeschten Asätz bei wäitem hei am südlechen Deel vum Land. Mir hunn do

no engem Emplacement gesicht, dee verkéierstechnesch awer relativ gënschteg läit an do situéiert ass, wou déi meeschten Asätz sinn. An do huet sech eben hei ugebueden.

Duerch déi nei Opstellung gëtt de Rettungshelikopter punktuell entlaascht a ka méi villsäiteg agesat ginn.

Den Dr Pascal Stammet: Zum Beispill am Norde vum Land, wann de Samu vun Ettelbréck schonn am Asaz ass, kann eventuell och dee vun der Stad do agräifen. Dat war och elo an de leschten 3 Wochen op d'mannst schonn 3 Mol de Fall.

D’Problematik, dass vereenzelt Doktere fréier refuséiert hu mam Rettungshelikopter op een Noutfall ze fléien, ass iwwregens och vum Dësch.

Zanter dem 1. Juli gëtt nämlech direkt beim 112 an der Zentral d’Entscheedung getraff, ob Samu oder Helikopter an den Asaz kommen.

Den Dr Pascal Stammet: Dat opgrond vun Donnéeën, déi den 112 huet, vun der theoretescher Antreffzäit op der Plaz. Elo, an deene bësse méi wéi 3 Wochen, wou mer dat agefouert hunn, funktionéiert dat wierklech reiwungslos. Dat Ganzt geschitt wierklech am Konsens mat den Dokteren an den Helikopter gëtt och do agesat, wou e muss agesat ginn.

Mam 4. Samu huet Lëtzebuerg elo 1 op 150.000 Awunner. Dat ass am Verglach zu Paräis oder dem Saarland wéineg, wou 1 op 100.000 Awunner, respektiv 1 op 77.000 Awunner kënnt. Dat wär awer et wierklech vergläichbar, esou den Dr Stammet, well déi Samuen, déi do matgezielt géifen, deelweis net eise Standarden entsprieche géifen. An et sech och dacks ëm Doktere géif handelen, déi eng Praxis hätten a bei engem Noutfall asprange géifen. Dës hätte weder déiselwecht Ausbildung, nach dat selwecht Equipement wéi d’Samuen hei zu Lëtzebuerg.